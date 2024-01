Monitor FHD 27" Philips in offerta su Amazon: il prezzo è stracciato

Torna a meno di 100€ l’ottimo Philips 271V8LA, monitor da 27 pollici con risoluzione Full HD, frequenza d’aggiornamento di 75 Hz e tutte quelle tecnologie (la Flicker Free, ad esempio) per garantire un’ottima esperienza d’uso anche dopo ore e ore di lavoro. Il costo decisamente contenuto e il pacchetto di caratteristiche tecniche lo rendono ideale sia per l’uso domestico che per l’ufficio. E poi la spedizione è gratuita!

Solo 99€ per il monitor Philips Full HD da 27″ con refresh rate di 75 Hz: ottimo per casa e ufficio

Il Philips 271V8LA è un monitor pensato per l’uso quotidiano in ufficio o a casa, questo va chiarito fin da subito. Insomma, non è una periferica ad alte prestazioni per il gaming più intenso.

Offre una risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), che garantisce una buona nitidezza dell’immagine su uno schermo da 27 pollici ed è perfetta per attività come la navigazione web, Office, streaming video e il gaming occasionale. Il monitor sfrutta la tecnologia IPS (In-Plane Switching), che si traduce in una buona resa dei colori e ampi angoli di visualizzazione.

In termini di connettività, la proposta Philips dispone di diverse opzioni, tra cui porte HDMI, VGA e DVI. Puoi quindi collegare il monitor a una vasta gamma di dispositivi come computer, laptop, console di gioco e altro ancora.

Il design del monitor è essenziale, pulito ed elegante, con cornici sottili che massimizzano la superficie visibile dello schermo. Il supporto regolabile in altezza consente di adattare il monitor alle proprie preferenze di visualizzazione. La base è ampia e “piena”, e garantisce stabilità e robustezza.

Quello firmato Philips è un prodotto affidabile e versatile, adatto per attività quotidiane di lavoro e intrattenimento. Offre una buona qualità dell’immagine, un’ampia connettività e un design premium. Il fatto che oggi sia scontato del 35% lo rende ancora più appetibile: poter acquistare un prodotto di questo tipo a soli 99€ non capita tutti i giorni.

