Monitor Gaming 4K ASUS TUF da 28" svenduto su Amazon oggi

Chiunque sia alla ricerca di qualità e soprattutto convenienza, può sbirciare oggi su Amazon e trovare in offerta uno dei migliori monitor in assoluto. Il candidato è l’ASUS TUF Gaming, uno schermo da ben 28″ di ampiezza che implica una risoluzione pazzesca e diverse tecnologie che lo rendono uno dei leader incontrastati del mercato.

Grazie all’offerta a tempo che lo riguarda, è possibile acquistarlo con il 5% di sconto e per un totale di soli 319 €. Chiaramente sono due gli anni di garanzia e c’è anche la spedizione veloce.

Il monitor da 28″ che tutti desiderano: ASUS ha fatto un capolavoro

Cornici ridotte all’osso e risoluzione in 4K: è questa l’essenza del monitor ASUS TUF Gaming, un concentrato di qualità in 28″. Grazie al pannello IPS e alla tecnologia HDR 10 le immagini sembrano fuoriuscire dal display. Fondamentale la tecnologia che riduce la luce blu per salvaguardare gli occhi così come la modalità GamePlus per gli appassionati di gioco.

Se vi state chiedendo qual è la caratteristica che potrà spingervi a comprare questo monitor, ce ne sono diverse. La prima è ovviamente la risoluzione, disponibile in 4K e su un pannello davvero magistrale. La seconda motivazione è il brand, siccome ASUS detiene la leadership in questo settore. Il terzo punto di forza consiste nel prezzo di vendita che mai prima d’ora era stato così invitante per questo modello.

L’ASUS TUF Gaming da 28″ è un monitor che può essere acquistato oggi con il 5% di sconto e per un totale di 319 €. Gli anni di garanzia sono due e c’è anche la spedizione rapida in un giorno. Coloro che non vogliono spendere tutto insieme, possono optare per 5 rate mensili da circa 63 €.