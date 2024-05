La tua postazione da gaming merita un monitor che possa offrirti esperienze immersive e coinvolgenti. Te le assicura l’MSI G255PF E2 da 24,5 pollici con risoluzione Full HD, frequenza d’aggiornamento di 180Hz e tempo di risposta di 1ms. Quanto costa? Oggi, con lo sconto Amazon del 22%, solo 139,99 euro, spedizione compresa. È il nuovo minimo storico per questo monitor da gaming, ma bisogna fare in fretta perché si tratta di un’offerta a tempo.

Domina in ogni partita con il monitor da gaming di MSI da 24″ con refresh rate di 180Hz (-22%)

Dotato di un pannello Rapid IPS con risoluzione Full HD (1920×1080), frequenza di aggiornamento di 180 Hz e tempo di risposta di 1 ms (GtG), il G255PF E2 ti garantisce immagini nitide e senza artefatti, anche durante le sessioni di gioco più frenetiche.

La verità è che questo monitor da gaming di MSI offre un vero vantaggio competitivo sugli avversari. Il refresh rate elevato elimina il tearing e il ghosting, assicurandoti una visione sempre chiara e precisa dei tuoi nemici, mentre il tempo di risposta rapido ti permette di reagire istantaneamente a qualsiasi minaccia. La tecnologia Adaptive Sync poi sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della tua scheda grafica, eliminando lo screen tearing e offrendo un gameplay ancora più fluido e coinvolgente.

Ma il G255PF E2 non è solo velocità. La tecnologia Rapid IPS offre angoli di visione ampi e un gamut di colori sRGB del 99%, per immagini vivide e realistiche da qualsiasi angolazione. Inoltre, la tecnologia Less Blue Light PRO riduce l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco, mentre la tecnologia anti-sfarfallio elimina lo sfarfallio dello schermo per un maggiore comfort.

Per quanto riguarda il design, il G255PF E2 di MSI è caratterizzato da linee audaci, tipiche dei device da gaming. È molto robusto e il supporto regolabile in altezza, inclinazione e rotazione ti consente di posizionarlo in base alle tue preferenze. Infine, la connettività completa include porte DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b per collegare facilmente il tuo PC, console o altri dispositivi.