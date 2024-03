Monitor HP da 22 pollici FHD sotto gli 80 EURO, è pazzesco

Il monitor oggi in offerta grazie all’iniziativa Amazon che durerà fino al 25 marzo è di HP. Con una diagonale da 21,5″ e una risoluzione in full HD, questo schermo è anche regolabile.

Costruito bene e con tanta qualità, il monitor costa oggi il 20% in meno e può essere acquistato per un totale di 79,99 € con due anni di garanzia.

Il monitor HP V22ve costa pochissimo: sfrutta le offerte di primavera di Amazon

Visto il prezzo qualcuno potrebbe sottovalutare questo fantastico monitor che in realtà si presenta con una qualità immensa. La risoluzione del display da 21,5″ è in full HD a 1920 × 1080 pixel, con una frequenza di aggiornamento da 75 Hz. Questo assicura un campo visivo molto ampio, una luminosità eccezionale e soprattutto immagini molto fluide e nitide.

Il monitor di HP è inoltre regolabile in base alle proprie preferenze, inclinandolo in avanti di 5° o all’indietro di 23°. Le dimensioni e soprattutto i materiali offrono una grande versatilità, siccome può essere montato anche su scrivanie molto piccole. La base non è per niente ingombrante e non va a precludere spazio per altri dispositivi o oggetti.

Il design è stato pensato appositamente, con cornici molto sottili su tre lati e con il logo satinato in grigio proprio al centro. Ci sono diverse porte che permettono di collegare più dispositivi in contemporanea e c’è anche la porta VGA. È molto consigliato chi non vuole spendere troppo avendo comunque una soluzione estremamente valida.

Sono tanti i punti di forza di questo monitor, che costa poco ma offre veramente tanto. Il fiore all’occhiello chiaramente corrisponde al prezzo di vendita, siccome grazie al 20% portato dalle offerte di primavera, il costo finale equivale a soli 79,99 €.