Monitor HP da 27 pollici FHD in promo al Black Friday Amazon

Qualcuno avrà già fatto le proprie scelte, mentre qualcun altro ha trovato solo ora il tempo di dare un’occhiata alle migliori offerte. Su Amazon è in vigore la settimana del Black Friday 2023 con offerte che solo durante questo periodo dell’anno potevano manifestarsi. Il miglior monitor in assoluto in rapporto qualità-prezzo ora come ora è quello di HP.

Nel caso in cui desideraste un nuovo schermo, non dovrete fare altro che buttarvi a capofitto su questo modello, il V27ie. La risoluzione è straordinaria così come l’estetica, per cui andrete a colpo sicuro.

Oggi Amazon propone il monitor con il 5% di sconto, portandolo a soli 104 €. Ci sono due anni di garanzia e la spedizione rapida, ma fate presto: potrebbero esaurirsi le scorte.

Il monitor HP V27ie su Amazon, le specifiche

Partendo dall’estetica, ecco un design a tutto schermo con pochissimi bordi, favorito dalla diagonale da 27″ di ampiezza. L’HP V27ie è un vero e proprio capolavoro grazie alla risoluzione in Full HD in 16:9 e alla sua frequenza di aggiornamento da 75Hz.

C’è anche un pratico filtro per proteggere gli occhi dalla luce blu, soprattutto durante le ore notturne.

Le caratteristiche tecniche sono certamente quello che conta in casi del genere, ma c’è da dire che il prezzo fa la sua parte. Già in passato Amazon aveva abbassato il prezzo di questo monitor, ma oggi lo fa ancora di più con un ulteriore 5%. Il costo totale totale arriva quindi ad una somma di soli 104 €, per cui molto accessibile per tutti. Ci sono come sempre due anni di garanzia inoltre il prodotto è restituibile fino alla fine del mese di gennaio.

