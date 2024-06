Sei alla ricerca di un monitor versatile, di qualità, con un design moderno e dal prezzo contenuto? Lo hai trovato, perché il Mateview SE di Huawei fa sue tutte queste caratteristiche. Con il suo pannello Full HD da 23,8 pollici circondato da cornici ultra-sottili, costa solo 96,70 euro grazie allo sconto Amazon del 43%.

Il monitor Full HD di Huawei costa poco e offre tanta qualità

Quello di monitor di Huawei è un monitor versatile, perfetto per chi cerca un display di alta qualità per la produttività e l’intrattenimento. Con il suo design elegante e minimalista, questo monitor da 23,8 pollici si adatta perfettamente a qualsiasi scrivania e offre una serie di funzioni che migliorano il comfort e la produttività dell’utente.

Il MateView SE Standard è caratterizzato da un design borderless su tre lati, che massimizza l’area di visualizzazione e offre un’esperienza visiva immersiva. Il monitor è inoltre dotato di un supporto regolabile in inclinazione e rotazione, che permette di posizionarlo nella posizione ideale per una postura ergonomica e confortevole.

Il pannello, come già anticipato, è un Full HD (1920 x 1080) IPS con ampi angoli di visione (178 gradi). Il display offre una copertura del 90% della gamma cromatica DCI-P3, garantendo colori vivaci e realistici, perfetti per l’editing di foto e video. Inoltre, il monitor è certificato TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e per l’assenza di sfarfallio, riducendo l’affaticamento oculare durante lunghi periodi di utilizzo.

La frequenza d’aggiornamento è di 75Hz e offre un’esperienza di visualizzazione più fluida, soprattutto durante la visione di video e il gaming. A tal proposito, c’è il supporto della tecnologia AMD FreeSync, che previene problemi di screen tearing.

In termini di funzionalità volte a migliorarne l’utilizzo, il MateView SE supporta la modalità Eye Comfort, che riduce l’emissione di luce blu e aiuta a proteggere gli occhi dalla fatica, e la funzione Low Blue Light certificata TÜV Rheinland, che riduce ulteriormente l’emissione di luce blu e offre un’esperienza di visualizzazione più confortevole.

Il monitor è inoltre dotato di una porta HDMI e di una porta DisplayPort, che consentono di collegare facilmente computer, laptop e altri dispositivi.