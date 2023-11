Tra i migliori monitor che si potevano vedere sul web durante i giorni del Black Friday 2023, ci sono ovviamente anche quelli del marchio Lenovo. Gli utenti possono infatti portare a casa ottime soluzioni per un prezzo nettamente più basso del solito, soprattutto se scelgono la variante D24-45.

Questo prodotto vanta ottime specifiche tecniche, passando da un’ottima estetica fino ad arrivare a caratteristiche spesso in dotazione a dispositivi con prezzi più alti. Lenovo dunque ha fatto un ottimo lavoro realizzativo, ma Amazon ci ha messo del suo: oggi il prezzo infatti scende e non di poco.

Monitor Lenovo da 24″ in promo Black Friday, costa meno di 100 €. Nel costo è compresa una garanzia di due anni e soprattutto la possibilità di restituire il tutto fino al 31 gennaio 2024.

Il monitor Lenovo ideale costa pochissimo, ecco le specifiche

Con una diagonale da 24″, questo monitor di Lenovo si dimostra uno dei migliori nella sua categoria. La risoluzione in full HD mostra tutto il suo splendore, complice anche la frequenza di aggiornamento da 75 Hz.

Il tutto è costruito in modo da essere ideale in ogni setup desktop, con una base tonda e con una lieve possibilità di regolarlo in inclinazione.

Tirando le dovute conclusioni, acquistare un monitor del genere sarebbe utile per chi non ha particolari necessità. Se avete un computer desktop al quale volete dare nuova luce con uno schermo pieno di colori e soprattutto molto più moderno, ecco la soluzione che fa per voi.

Di certo non è un prodotto adatto al gaming, ma le sue caratteristiche ci si avvicinano molto. Oggi il prezzo di vendita scende del 17% in favore di un prezzo finale di soli 99 €. Ci sono come sempre i due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.