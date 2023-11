Monitor LG 24" FHD sotto i 100 € al Black Friday Amazon

Perché non trasformare una piccola parte dei propri risparmi dedicati a questo Black Friday nell’acquisto di un monitor? Se avete la necessità di portare a casa un nuovo schermo, è questo il momento giusto per farlo alla luce dei grandi prezzi visti in questi giorni. Uno dei marchi più scelti dagli utenti è senza ombra di dubbio LG, da sempre leader.

Il pezzo pregiato di oggi è il monitor da 24″ ML60SP, dispositivo perfetto per tutte le esigenze. Oltre ad offrire ottime caratteristiche tecniche, mostra anche un design degno di nota e tutta la qualità che ha reso celebre il marchio LG nel mondo.

Occasioni di questo genere non capitano tutti i giorni ed è per questo che l’acquisto del prodotto è particolarmente consigliato visto il prezzo. Lo sconto del 6% comporta una diminuzione fino a 99,99 €, con due anni di garanzia compresi e spedizione rapida.

Il monitor ottimale per tutti è di LG, ecco le sue specifiche

Il monitor di LG da 24″ di ampiezza integra al suo interno la tecnologia AMD FreeSync per le schede video AMD ma non disdegna la compatibilità con altri componenti hardware come ad esempio quelli di NVIDIA.

Passando ai valori del display, ecco una risoluzione full HD su un pannello di tipo LED IPS, tutto all’insegna della vivezza e della fluidità. Quest’ultima è garantita dal refresh rate a 75Hz e dalla latenza massima di 1ms. Sono integrati anche gli altoparlanti da 10 W.

Con tutti i prezzi visti nell’ultimo periodo, probabilmente questo che riguarda il monitor da 24″ di LG è il più interessante. Bastano infatti solo 99,99 € per portare a casa un prodotto equilibrato sotto tutti i punti di vista, bello da vedere e funzionale quanto basta. Ricordiamo che ci sono due anni di garanzia e soprattutto che, qualora dovessero sorgere problemi, si potrà effettuare un reso fino al 31 gennaio 2024.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.