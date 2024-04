Monitor LG 27" FHD per casa, ufficio e gaming: prezzo TOP!

Per uso domestico e d’ufficio, il monitor LG 27ML60SP è tra i migliori in assoluto. Con la sua risoluzione Full HD, l’ampio pannello da 27 pollici e le tecnologie per un uso confortevole (Flicker Safe), ha tutto quello che serve per un’esperienza completa e senza sbavature. Oggi lo puoi acquistare su Amazon ad un prezzo davvero conveniente: solo 139,99 euro, spedizione compresa.

La qualità di LG nel monitor FHD da 27 pollici con audio stereo da 10W

Il monitor ha un design caratterizzato da bordi sottili su tre lati, che massimizzano l’area di visualizzazione e conferiscono un aspetto moderno ed elegante. Lo schermo è opaco, riducendo i riflessi e l’affaticamento degli occhi. Il supporto è regolabile in inclinazione per adattarsi perfettamente alla vostra postura di lavoro o di svago.

Il pannello IPS offre ampi angoli di visuale e colori precisi, rendendolo adatto per diverse attività, come la navigazione web, la modifica di foto e video, e anche il gaming. La risoluzione Full HD, poi, va più che bene per tutte le attività appena descritte.

Il tempo di risposta di 1ms, in combinazione con la tecnologia AMD FreeSync, elimina il ghosting e lo screen tearing durante le sessioni di gioco, garantendo un’esperienza fluida e reattiva. La frequenza di aggiornamento di 75Hz garantisce un’immagine più stabile e piacevole da guardare, soprattutto per i gamer e gli appassionati di video. La tecnologia Flicker Safe riduce invece lo sfarfallio contribuendo a ridurre l’affaticamento degli occhi.

Il monitor LG dispone di altoparlanti stereo da 10W, di due porte HDMI 1.4 per il collegamento a computer, console o altri dispositivi, e anche di una porta VGA per dispositivi legacy. Un jack audio da 3,5 mm consente di collegare cuffie o altoparlanti esterni.