Il mercato degli smartwatch offre tante (troppe?) soluzioni, ma oggi la scelta non dovrebbe essere poi così difficile. Su Amazon è infatti proposto uno sconto del 63% sul Samsung Galaxy Watch4 Classic da 46mm che porta il prezzo finale del device a soli 149 euro. Pur non essendo dell’ultima generazione (è del 2021) mette a disposizione tutte le funzioni più gettonate dagli utenti per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è lo smartwatch da acquistare oggi: su Amazon è scontato del 63%

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm si distingue per il suo design elegante e raffinato, caratterizzato da una cassa in acciaio inossidabile e da una ghiera rotante che facilita la navigazione tra le funzioni. Il display AMOLED da 1.4 pollici è luminoso, vivido e offre un’eccellente leggibilità anche alla luce diretta del sole. Il cinturino in silicone ed è confortevole da indossare.

Lo smartwatch è un vero e proprio compagno per il fitness e la salute. Integra un sensore BioActive che monitora in modo accurato la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, l’analisi della composizione corporea (BIA) e persino l’elettrocardiogramma (ECG). Inoltre, offre la funzione di tracciamento del sonno per monitorare la qualità del riposo e la funzione di rilevamento automatico del workout per riconoscere automaticamente diverse attività sportive.

Il Galaxy Watch4 Classic 46mm abbandona il sistema operativo Tizen a favore di Wear OS, sviluppato in collaborazione con Google. Questa scelta apre le porte a un ecosistema di app più ampio e ricco, che include tra le altre Google Pay e Spotify. L’interfaccia utente è intuitiva e fluida, resa ancora più piacevole da utilizzare grazie alla lunetta girevole.

L’indossabile può contare sul processore Exynos W920 che assicura performance fluide e reattive. L’autonomia della batteria è buona, con una durata di circa due giorni con un uso moderato.