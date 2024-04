L’LG 27GR75Q UltraGear è un monitor da gaming di fascia alta pensato per i gamer più esigenti. Vanta un pannello IPS QHD da 27 pollici con un refresh rate di 165Hz e un tempo di risposta di 1ms (GtG), garantendo immagini fluide e reattive per un’esperienza di gioco immersiva e senza lag. Oggi, grazie allo sconto Gaming Week di Amazon, risparmi il 18% (sul prezzo di listino) e lo paghi 229,99 euro, spedizione compresa.

Gioca nel modo più immersivo con il monitor LG QHD 27″ con refresh rate di 165Hz

Il refresh rate di 165Hz è il vero fiore all’occhiello di questo monitor. In poche parole, significa che il monitor aggiorna l’immagine 165 volte al secondo, un enorme passo in avanti dunque rispetto ai 60Hz standard. Questo si traduce in una grafica più fluida e in una riduzione drastica del tearing e del ghosting, soprattutto nei giochi veloci come gli sparatutto in prima persona e i MOBA. Il tempo di risposta di 1ms (GtG) è altrettanto cruciale per un’esperienza di gioco impeccabile perché elimina il ritardo tra l’azione del giocatore e la risposta del monitor, garantendo una sensazione di controllo assoluto e reattivo.

La risoluzione QHD (2560×1440) offre una nitidezza e una definizione dell’immagine nettamente superiori al Full HD, regalandoti dettagli mozzafiato e un’esperienza visiva più coinvolgente. I colori appaiono brillanti e realistici grazie alla copertura del 99% dello spazio colore sRGB, garantendo una rappresentazione fedele delle sfumature e delle tonalità, sia che tu stia giocando, guardando film o editando foto.

Per eliminare il tearing e il stuttering, il monitor LG 27GR75Q è compatibile sia con NVIDIA G-Sync che con AMD FreeSync. Queste due tecnologie consentono al monitor di sincronizzare il suo refresh rate con la scheda grafica del tuo PC, assicurando una grafica fluida e senza artefatti, indipendentemente dal tipo di scheda video che utilizzi.

In termini di design, il 27GR75Q offre regolazioni di inclinazione, altezza e rotazione per adattarsi perfettamente alla tua postura e garantirti il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. La connettività include due porte HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.4 per collegare il tuo PC, console o altri dispositivi.