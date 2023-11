Monitor LG da 24", il prezzo su Amazon scende incredibilmente

Il momento delle grandi offerte è passato ma sembra esserci ancora qualche residuo interessante su Amazon. Gli utenti hanno notato infatti che i monitor più vantaggiosi disponibili nella fascia che arriva fino a 120 € sono ancora presenti sul sito e-commerce. Uno di questi appartiene certamente ad LG ed è dotato di ottime caratteristiche tecniche che potrebbero portare gli utenti ad acquistarlo subito.

Il prodotto in questione infatti vanta un’ottima risoluzione ed anche un design molto moderno, oltre ad un prezzo sensibilmente più basso del solito. Il colosso infatti lo mette a disposizione con uno sconto del 17% che significa un prezzo finale di soli 99,99 €.

Oltre a questo, ci saranno due anni di garanzia inclusi e anche la spedizione veloce con lo schermo che arriverà a casa vostra entro martedì. Ricordiamo poi che è prevista la restituzione fino al 31 gennaio 2024 qualora dovessero sorgere problemi.

Il monitor che tutti comprano è questo di LG, le specifiche

Innanzitutto si parte dal design di questo monitor di LG, che è basato su un unico bordo alla base per poi non mostrarne più. La diagonale è da 24″ e consente così un ottimo angolo di visione. Il tutto viene reso eccezionale dalla risoluzione in full HD a 1920 × 1080 pixel sul pannello LED IPS.

Per quanto concerne invece la frequenza di aggiornamento, siamo sui 75 Hz, con una latenza massima di 1 ms.

Grazie ad Amazon, gli utenti potranno portare a casa questo monitor ancora ad un prezzo straordinario. Il prodotto di LG costa infatti 99,99 € con il 17% di sconto attivo e con due anni di garanzia disponibili. Ricordiamo che basteranno due o tre giorni per riceverlo a casa.

