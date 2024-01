Monitor LG da 27" FULL HD al 33%, è un prezzo incredibile

Cercavate un monitor di livello e non sapevate quale comprare? Il nostro consiglio riguarda il nuovo schermo di LG, quello da 27″ con speaker incorporati.

Oggi il prodotto arriva in sconto su Amazon con il 33% in meno, con il prezzo finale che dunque sarà di soli 139,99 €. Avrà due anni di garanzia.

Il monitor di LG costa pochissimo, ecco le sue specifiche

Chi vuole uno schermo per il proprio computer di gran livello può sicuramente affidarsi al marchio LG, da sempre uno dei migliori. In realtà negli ultimi anni si è affermato come leader assoluto, mettendo sul mercato dei monitor spaventosi, proprio come questo da 27″ di ampiezza. Questa variante gode di una risoluzione in full HD e di un pannello LED di tipo IPS, per immagini davvero nitide e vivide.

Ovviamente ovviamente non possono mancare gli speaker incorporati da 10 W di potenza potenza, così come le porte di connessione HDMI sul retro insieme a quella AUX e alla classica VGA. Per quanto riguarda l’estetica, è davvero molto elegante anche grazie alla base stilizzata.

Molte persone hanno già trovato in passato un’offerta che riguarda questo monitor, spesso infatti oggetto del desiderio di molti. Oggi il prodotto di LG torna di nuovo in promozione su Amazon e lo fa con il 33% di sconto insieme a tutte le sue caratteristiche tecniche più conosciute. Parliamo infatti di un monitor che vanta un’ottima ampiezza, speaker incorporati, risoluzione eccezionale e un prezzo vantaggioso.

Oggi chi vuole acquistarlo in sconto può farlo per soli 139,99 € e con due anni di garanzia a disposizione. Per riceverlo a casa bisognerà aspettare solamente fino a giovedì.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.