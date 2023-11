Monitor LG QHD da 27" in esclusiva ad un super prezzo su Amazon

Quando arriva l’occasione di acquistare un monitor di gran livello a prezzo basso o più contenuto rispetto al solito, bisogna farlo e basta. Quelli di LG sono conosciuti come i più interessanti in assoluto, sia per quanto riguarda il pannello dello schermo che per quanto concerne l’estetica in generale.

Oggi su Amazon, complice anche la settimana di offerte in vigore, c’è un monitor straordinario, quello da 27″ di ampiezza della gamma UltraGear. La qualità è la migliore arma di cui questo prodotto è dotato, ma bisogna fare presto. Il tutto è soggetto ad esaurimento scorte e al momento oltre il 65% è stato richiesto.

Il prodotto potrà essere portato a casa con il 12% di sconto e con un prezzo finale di 219,99 €. Ricordiamo che al lancio il suo prezzo originale era di 379 €. Ci saranno due anni di garanzia e la possibilità di riceverlo a casa entro pochi giorni.

Il Monitor UltraGear di LG è favoloso, ecco le specifiche

Il fattore estetico è sicuramente l’aspetto principale di questo monitor di LG. Come sempre infatti i prodotti della gamma UltraGear sono i migliori in questa chiave e lo dimostrano anche le caratteristiche tecniche.

Essendo dotato di una risoluzione in QHD a 2560 × 1440 pixel, il monitor mostra immagini straordinarie, complice anche la frequenza di aggiornamento da 165 Hz e la latenza massima da 1ms. Sono presenti tutte le migliori tecnologie tra cui quella per salvaguardare gli occhi dalla luce blu e anche la regolazione in termini di rotazione.

Tutti gli utenti che vogliono un monitor di livello possono stare sicuri: bisogna acquistare questo LG da 27″ UltraGear. Il dispositivo è oggi su Amazon con il 12% di sconto e con un prezzo totale di 219,99 €. La garanzia sarà di due anni e la spedizione sarà rapida.

