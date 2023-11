Monitor LG UltraGear full HD da 24" in super promo, costa la metà

Capita spesso di vedere su Amazon dei monitor di livello che costino molto meno di quello che in realtà è il loro prezzo originale. Oggi tale esempio può essere incarnato alla grande dallo schermo di LG, più in particolare l’UltraGear da 24″ che vanta un’ottima risoluzione e un bellissimo design.

Grazie ad uno sconto del 46%, il prezzo scende quasi della metà, fermandosi a 129,99 €. A questo prezzo si aggiungono due anni di garanzia e anche la consegna senza costi aggiuntivi entro martedì 5 dicembre.

Amazon offre al 50% il monitor UltraGear di LG, le specifiche

Chiunque volesse acquistare l’LG UltraGear, potrà contare su una diagonale da 24″ con una risoluzione in full HD in 1920 x 1080 pixel. Lo schermo ha lo standard HDR10 e un refresh rate pari a 144 Hz.

Oltre a questo sono presenti tutte le principali tecnologie che consentono la perfetta connessione con le schede video. Per quanto concerne il gaming, si tratterà di una soluzione pressoché perfetta, anche grazie alla latenza da 1ms.

Occasioni di questo genere non vanno mai mancate, soprattutto perché non si ripropongono. Su Amazon oggi questo monitor costa molto meno del solito ed include, come avete potuto vedere, caratteristiche tecniche davvero eccezionali. Del resto LG mette sempre in campo tutte le sue forze per stupire e anche questa volta ci è riuscita.

L’UltraGear da 24″ di ampiezza oggi costa il 46% in meno, dunque quasi la metà rispetto al suo prezzo originale di 239 €. Il costo finale sarà di 129,99 €, con consegna prevista per martedì prossimo e soprattutto con due anni di garanzia. Inoltre tutti gli utenti Amazon Prime hanno l’estensione del reso fino al 31 gennaio 2024.

