Monitor LG UltraWide da 29" FHD+ a 179 €, follia Black Friday

Quando entra in gioco il marchio LG, è davvero difficile che venga fuori un dispositivo non soddisfacente. Chi ama avere una configurazione desktop può affidarsi ai monitor di questo colosso che infatti in merito ai pannelli schermo è il numero uno in assoluto. Lo dimostra con il monitor UltraWide in 21:9 di tipo LED, disponibile oggi in sconto su Amazon in occasione del Black Friday 2023.

Questo dispositivo è uno dei più acquistati in questi giorni, alla luce della sua grande qualità e soprattutto del prezzo di vendita che risulta più esiguo del solito. Avere un monitor così largo, che consente di avere anche la funzione dello split-screen, è importante in alcuni casi e oggi potrete portarlo a casa.

Grazie allo sconto del 10% che concede Amazon, il prodotto costerà solo 179,99 €. Ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione rapida entro martedì 28 novembre.

Il monitor di LG è bellissimo, ecco le specifiche

Come potete notare fin da subito, questo monitor ha una forma diversa rispetto agli altri. Il suo form-factor si sviluppa infatti in 21:9, per cui in larghezza. LG gli ha dato pertanto il nome di UltraWide, dotandolo inoltre di una risoluzione pazzesca in full HD+ a 2560 x 1080 pixel.

Il refresh rate è da 100Hz, c’è la certificazione HDR10 e inoltre c’è anche la protezione per gli occhi con un filtro per la luce blu. Grazie alla particolare ampiezza, questo monitor di LG permette anche di utilizzare la modalità split-screen.

Display come questo di LG non possono che essere l’oggetto del desiderio di molti utenti, ed oggi con 179,99 € di prezzo tutto può diventare realtà. Amazon offre infatti il 10% di sconto per raggiungere tale costo finale.

