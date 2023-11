Monitor MSI da 27" 2K da gaming, sta andando a ruba su Amazon

Di monitor ce ne sono talmente tanti che si potrebbe perdere facilmente il conto, ma su Amazon uno sta dominando. Si tratta di quello da gaming prodotto da MSI, colosso nel campo del gioco che infatti sta mostrando tutta la sua qualità. Più precisamente il numero di serie è G272QPF, schermo che in molti hanno acquistato proprio durante queste ore.

Si corre sensibilmente il rischio di restare senza se avete intenzione di comprarlo, visto che sta andando in esaurimento scorte. Il monitor di MSI include al suo interno caratteristiche tecniche eccezionali ma anche un grande impatto visivo visto che può essere ruotato e posizionato in verticale.

Oggi lo sconto del 23% consiste in una grande occasione visto che il prezzo durante il Black Friday 2023 scende a soli 199,99 €. Sono inclusi come sempre due anni di garanzia e anche la spedizione veloce.

Monitor MSI regolabile in rotazione, le sue specifiche

Le specifiche tecniche vedono innanzitutto una diagonale da 27″ su un pannello Rapid IPS. La risoluzione è addirittura in WQHD, che equivale giusto alla metà del 4K, ovvero a 2560 x 1440 pixel.

I tempi di latenza sono ristrettissimi, siccome consistono in 1ms, mentre il refresh rate è da 170Hz. Il monitor è regolabile in inclinazione e rotazione, potendo essere posizionato anche in verticale.

Le caratteristiche tecniche sono di indubbio valore, ma quello che attira molto di più gli utenti è sicuramente il prezzo. Il monitor MSI con risoluzione 2K oggi costa molto meno del solito grazie allo sconto del 23%. Questo porta il vecchio prezzo di 259 € a scomparire in favore di un nuovo costo finale di 199,99 €. Ci saranno come sempre due anni di garanzia.

