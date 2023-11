Monitor MSI da 31,5 pollici QHD in sconto del 24% su Amazon

Tutti i monitor che sono disponibili su Amazon spesso hanno molta più qualità rispetto agli altri siti che mettono in vendita prodotti più scadenti. Lo dimostra la folta presenza dei principali brand che da sempre hanno riportato grandi risultati risultati nel mondo del gaming, come ad esempio MSI.

Questa azienda non fa che produrre accessori e dispositivi di altissima gamma, proprio come nel caso del monitor da 31,5″ di ampiezza, ovvero il G32. Questo schermo è davvero fantastico, sia per l’estetica caratterizzata da un design curvo, sia per le sue prestazioni dovute alle specifiche tecniche.

Oggi tramite Amazon sarà possibile acquistare il prodotto ad un prezzo più basso rispetto ad altri store online. Si tratta infatti di 281,99 €, costo che sarà garantito con un periodo di garanzia di due anni. La spedizione dovrebbe avvenire entro la settimana prossima nonostante il sito indichi tempi più lunghi.

Il monitor perfetto è come sempre di MSI, ecco il prodotto da 31,5 pollici

Le caratteristiche tecniche di un monitor del genere sono certamente il suo fiore all’occhiello. Si parte innanzitutto da una risoluzione spaziale in 2560 × 1440 pixel, meglio conosciuta con la sigla WQHD. Lo schermo di MSI vanta inoltre una diagonale da ben 31,5″, in grado di proporre anche una frequenza di aggiornamento pari a 170 Hz.

L’angolo di visione, grazie alla curvatura, arriva a 178° e ci sono tutte le tecnologie migliori disponibili, come l’HDR. Esteticamente il prodotto è una vera bomba ed è inoltre regolabile in inclinazione.

Questo monitor di MSI è oggi disponibile su Amazon con tutte queste specifiche tecniche, ma soprattutto con un buon prezzo. Il costo totale sarà infatti di 281,99 € con due anni di garanzia inclusi e spedizione entro una settimana.

