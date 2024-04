Monitor Philips FHD a 100Hz in OFFERTA a 89€: pazzesco!

Se stai cercando un nuovo monitor per la tua postazione desktop (compresa quella dell’ufficio), questa è un’offerta proprio da non perdere. Con lo sconto immediato del 18% proposto su Amazon, il Philips 241V8LAB costa solo 89,90 euro, spedizione compresa. Si tratta di un monitor Full HD da 24 pollici con frequenza di aggiornamento di 100Hz. Inoltre, con l’acquisto di questo articolo si ottiene anche uno sconto del 33% sull’abbonamento a PC Game Pass di Microsoft.

La qualità ad un prezzo conveniente: il monitor Philips 24″ FHD 100Hz costa davvero pochissimo

Il Philips 241V8LAB è un monitor LCD da 24 pollici con una risoluzione Full HD (1920 x 1080) perfetto per l’uso quotidiano, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo. Il design è semplice e sobrio (quindi ideale anche per ambienti più formali), con una cornice sottile su tre lati che massimizza l’area visiva. Lo stand è regolabile in inclinazione e altezza, per adattarsi alle diverse esigenze di utilizzo.

Di questo monitor si fanno notare la frequenza d’aggiornamento di 100 Hz, che si traduce in immagini fluide e senza scia (per il gaming e per guardare video e filmati è un vantaggio enorme), il tempo di risposta di 1ms, che garantisce immagini nitide e senza distorsioni, e la tecnologia SmartContrast, che regola in automatico il contrasto dell’immagine.

Per una esperienza d’uso gradevole, poi, si segnalano le tecnologie Adaptive-Sync (elimina il tearing e lo stuttering, assicurando una sincronizzazione perfetta tra scheda video e monitor) e Flicker Free (elimina lo sfarfallio dell’immagine), e la modalità LowBlue (riduce l’emissione di luce blu, che può affaticare gli occhi durante l’uso).

Il Philips 241V8LAB offre una buona qualità dell’immagine, con colori vividi e neri profondi. L’angolo di visuale è ampio, e c’è anche un rivestimento antiriflesso che riduce l’abbagliamento causato dalla luce ambientale.

In termini di connettività, infine, il monitor di Philips dispone di una HDMI 1.4 (il cavo è in confezione), una VGA e una D-Sub.