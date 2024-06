Per uso domestico o d’ufficio (ma anche per gli appassionati di gaming senza eccessive pretese), questo è un affare clamoroso. Su Amazon, grazie allo sconto immediato del 41%, costa solo 69,99 euro il monitor Philips da 24 pollici con risoluzione Full HD, ampio angolo di visione e tecnologia Low Blue Light.

Il monitor Philips Full HD da 24” è l’ideale sia in casa che in ufficio

Il Philips 243V7QDSB/00 è un monitor LCD da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), tempo di risposta di 5ms e frequenza d’aggiornamento di 75Hz che, come già anticipato, si posiziona come una scelta versatile per l’uso quotidiano, sia in ambito lavorativo che domestico.

Il monitor si presenta bene con il suo design moderno, caratterizzato da una cornice molto sottile (su tre lati) che massimizza l’area visiva e lo rende ideale per configurazioni multi-monitor. Il pannello IPS offre ampi angoli di visuale (178°), garantendo una visione nitida e precisa da qualsiasi angolazione. La tecnologia LED assicura un’illuminazione uniforme e un basso consumo energetico.

Tra le varie tecnologie supportate spiccano di certo la LowBlue Mode (riduce l’emissione di luce blu, dannosa per gli occhi, alleviando l’affaticamento durante le sessioni di utilizzo più lunghe), il Flicker Free (elimina lo sfarfallio dell’immagine, garantendo una visione più confortevole) e lo SmartContrast (analizza i contenuti regolando automaticamente i colori e controllando l’intensità della retroilluminazione).

In termini di dotazione di porte, infine, il monitor Philips mette a disposizione una HDMI, una VGA e una DVI-D. Quanto basta per collegare un computer desktop, un laptop o – perché no – una console di gioco.