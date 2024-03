Monitor PHILIPS QHD da 27 pollici con 200 EURO di sconto su Amazon

Il perfetto compromesso quando si cerca un monitor di ottima qualità è ormai conosciuto da tutti: deve essere utile anche per il gaming. Amazon rende disponibile in sconto il modello Evnia da 27″ di Philips, uno dei prodotti più ricercati durante queste offerte di primavera.

Con un design davvero interessante, peraltro anche regolabile in inclinazione, lo schermo si presenta pieno di qualità e soprattutto con un prezzo più basso del 15%. Il Philips Evnia infatti costa oggi su Amazon solo 199,99 €, con uno sconto totale del 50% rispetto al prezzo di listino. Prendendolo oggi, arriverà già domani a casa vostra con due anni di garanzia.

Il monitor Philips Evnia è uno spettacolo, Amazon quasi lo regala

Il Philips Evnia, con i suoi 27″, garantisce un angolo di visione perfetto per ogni tipo di esigenza. Il refresh rate a 165 Hz è indice di grande fluidità, proprio per chi ama giocare. La risoluzione massima arriva addirittura al QHD a 2560 x 1440 p, con 1 ms di tempo di risposta massimo.

Basti pensare che solo qualche mese fa questo monitor aveva un prezzo di 399,90 €, dunque inaccessibile per moltissime persone. Adesso il modello Evnia di Philips è sceso drasticamente, ottenendo un 15% di sconto in più grazie alle offerte di primavera di Amazon. Oltre a questo c’è il vero punto di forza, come già detto all’interno delle specifiche tecniche: la risoluzione QHD mista alla tecnologia HDR con Smart Image.

Il vantaggio del monitor per chi vuole acquistarlo, come anticipato, è sicuramente il prezzo di vendita che consiste in 199,99 €. Ordinandolo adesso, arriverà già domani a casa vostra e con due anni di garanzia.