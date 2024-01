Monitor Philips scontato del 15% su Amazon, è in 4K e da 27"

La grande offerta di oggi per coloro che stavano cercando un monitor dalle prestazioni ineccepibili, riguarda il marchio Philips su Amazon.

Il colosso e-commerce smette a disposizione un monitor da 27″ in grado di riprodurre immagini e video fino al 4K con un prezzo che scende del 15%. Il costo finale sarà di 249 €.

Monitor Philips in sconto, le specifiche tecniche

Le specifiche tecniche sembrano essere molto chiare fin dal primo momento: questo monitor ha a disposizione una diagonale da 27″. Il tutto si sviluppa su una qualità in 4K, resa ancora migliore dalla tecnologia IPS utilizzata da Philips.

Oltre a questo, non si può biasimare la grande possibilità di connessione del monitor che permette l’entrata anche tramite Display Port. Ricordiamo che non manca la funzionalità MultiView utile per connettere fino a due sorgenti in contemporanea.

Per quanto riguarda il design, una volta guardate le immagini sarà facile capire la grande eleganza su cui il marchio ha lavorato. Le cornici sono molto sottili e anche la base è estremamente stilosa.

Di monitor molto performanti ce ne sono tanti, ma a quanto pare quelli più interessanti sono quelli in 4K. Questo di Philips appartiene a quella cerchia e gli utenti per questo motivo stanno andando a caccia dell’esemplare appena descritto. Il prodotto che con la sua ampia diagonale del display offre il meglio sotto questo punto di vista, è diventato oggetto di grande desiderio per molte persone.

Ad oggi è possibile acquistarlo su Amazon con un ottimo sconto, complice anche l’offerta a tempo lanciata durante le ultime ore. Grazie al 15% in meno sul prezzo ufficiale, ci sarà un costo finale di 249 €. Gli anni di garanzia saranno come sempre due mentre la spedizione sarà rapida entro giovedì a casa vostra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.