Monitor portatile 16,1" a 144Hz: OFFERTA LAMPO pazzesca!

Tra i prodotti in offerta lampo ora su Amazon c’è anche il monitor portatile ARZOPA da 16,1 pollici con risoluzione FHD e frequenza d’aggiornamento a 144Hz. È una periferica ideale da abbinare ai notebook ma anche da utilizzare standalone con le console, visto l’elevato refresh rate. Il prezzo di listino è di 239,90€ ma con lo sconto del 45% bastano 132,99 euro, e la spedizione è inclusa.

Due cose importanti da ricordare: si tratta di un’offerta lampo (destinata a scadere nel giro di poche ore); la consegna è garantita prima di Natale.

Il monitor portatile da 16,1 di ARZOPA è perfetto anche (e soprattutto) per il gaming: -45% su Amazon con offerta lampo

ARZOPA è uno dei brand di riferimenti quando si parla di monitor portatili. Lo Z1FC ha un profilo sottile ed è molto leggero, quindi è facile sia da trasportare che da riporre quando non in uso. Sul retro c’è il supporto con monopiede, fondamentale per sostenere il dispositivo quando appoggiato su una superficie.

Sembra quasi superfluo sottolinearlo, ma il suo punto di forza è certamente il pannello. Si tratta di un IPS da 16,1 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080p), frequenza d’aggiornamento di 144Hz, angolo di visione di 178°, rapporto di contrasto di 1200:1, luminosità di picco di 350 nits e tempo di risposta di 5 ms.

Come anticipato, il monitor portatile è il compagno ideale per i laptop. Consente infatti di incrementare la produttività, soprattutto nei casi in cui l’utente ha bisogno di tenere più schede/finestre aperte nello stesso momento.

In alternativa, si può utilizzare anche come schermo principale da abbinare ad una console (come PlayStation 5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch OLED): non sarà come giocare su un televisore con ampia diagonale, certo, ma si potrà contare sulla versatilità garantita dalla natura di un monitor portatile e – in questo caso – sulla indubbia qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.