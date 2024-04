I monitor portatili stanno diventando sempre più popolari grazie alla loro versatilità e praticità. Se ne stai cercando uno da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e con una elevata frequenza di aggiornamento (144Hz possono bastare?), allora lo hai trovato. Su Amazon, grazie allo sconto immediato del 18%, il monitor portatile di HTNZIR costa solo 89,99 euro, spedizione compresa.

Un monitor portatile espande lo spazio di lavoro e, in questo caso, anche di gioco: eccone uno ad un prezzo accessibile

Il monitor portatile è un dispositivo pensato per essere leggero e sottile, quindi ideale per chiunque sia sempre in movimento (studenti, professionisti e così via). Lo puoi dunque portare nello zaino e, volendo, anche nella borsa senza avvertire un peso eccessivo.

Come già anticipato, quello oggi in offerta è dotato di un pannello da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e frequenza d’aggiornamento di 144Hz. A proposito di quest’ultima caratteristica, un refresh rate così alto riduce drasticamente il ghosting e il tearing, offrendo un’esperienza visiva più fluida e reattiva. Un fattore che, soprattutto in ambito gaming, fa la differenza.

L’accessorio protagonista di questo articolo è dotato sia di una porta USB-C che di una porta HDMI, quindi la compatibilità è massima. Lo si può collegare a notebook, computer desktop, smartphone, tablet, console portatili e anche console “fisse”, come PlayStation 5 e Xbox Series X|S. È inoltre dotato di un altoparlante integrato, quindi – per chiunque ne fosse sprovvisto – non è obbligatorio utilizzare cuffie o speaker esterni per ascoltare musica o guardare film e serie TV.