Monitor portatile da 15,6" FHD super conveniente, c'è un coupon da 60 €

Usare il doppio schermo sia per lavoro che magari per svago, potrebbe essere una grande opportunità anche in mobilità. Come bisogna fare? Semplicemente acquistare un monitor di tipo portatile, prodotto di cui in molti ignorano l’esistenza.

Esatto, esistono dei monitor che possono essere trasportati esattamente come se fossero dei computer portatili ma ovviamente ancora più sottili. Con un design pieghevole, che comprende infatti uno stand per tenere in piedi lo schermo, sono comodissimi e soprattutto molto efficienti dal punto di vista della risoluzione.

Oggi su Amazon ad esempio è disponibile il modello prodotto da Arzopa, quello da 15,6″. Grazie allo sconto di 60 € disponibile con coupon, il prezzo finale sarà di 99,99 €. Acquistandolo oggi, sarà entro venerdì a casa vostra.

Su Amazon ecco il monitor portatile di Arzopa, le specifiche

Molto sottile e in grado di offrire il full HD in termini di risoluzione, questo monitor portatile è uno dei migliori. Da 15,6″ di ampiezza e basato su un pannello IPS, il prodotto oggi disponibile su Amazon va collegato semplicemente con una USB-C.

L’esigenza di portare con sé un secondo monitor ha sicuramente accarezzato tantissimi utenti che però non sapevano come fare. Con questa soluzione tutto cambierà: direttamente nella borsa del lavoro potrete portare il vostro computer portatile e anche un secondo schermo, pieghevole e di grande qualità. Grazie ai suoi 15,6″ di ampiezza e alla sua risoluzione, non vi farà rimpiangere il monitor che di solito avete in casa o sul posto di lavoro.

Oggi Amazon permette a tutti di acquistarlo con un sensibile sconto, applicato grazie al coupon onda 60 € presente nella pagina di acquisto. Lo schermo sarà vostro per un totale di 99,99 € invece che per 159,99 €. Potrete acquistarlo oggi per riceverlo direttamente domani a casa vostra e con due anni di garanzia.

