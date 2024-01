Monitor portatile da 15,6" in FULL HD, lo sconto è di 45 € con coupon

Muoversi con il proprio computer portatile spesso non rappresenta la stessa cosa che restare a casa con uno schermo ausiliario. In un certo qual modo l’utente che si ritrova a viaggiare deve per così dire arrangiarsi con un solo schermo, ma questa situazione potrebbe essere risolta facilmente. Basta semplicemente acquistare un monitor portatile, come quello oggi in sconto su Amazon ampio 15,6″.

Il sito e-commerce mette a disposizione un prodotto davvero straordinario per materiali e risoluzione, peraltro disponibile con coupon sconto da 45 €. Il prezzo di vendita dunque passa da 129,99 a soli 84,99 €, con un anno di garanzia e con spedizione rapida entro questo lunedì.

Il monitor portatile è in sconto, ha tutto ciò che serve

Ripiegabile quasi come se fosse un quaderno, questo monitor portatile da 15,6″ offre un’ottima risoluzione. Gli utenti potranno beneficiare del full HD pieno con 60 Hz di frequenza di aggiornamento.

Non mancano le entrate USB per la connessione ad un computer principale e inoltre c’è la piena compatibilità con telefoni, laptop di ogni genere e consolle da gioco. Basterà collegarlo per avere una configurazione a doppio schermo.

Di fronte ad un prodotto del genere molte persone hanno di certo sgranato gli occhi, non credendo che potesse esistere prima d’ora. In realtà i monitor portatili sono diventati famosissimi negli ultimi anni, soprattutto con l’aumento dello smart working.

Attualmente su Amazon questo prodotto da CoolHood è uno dei migliori, soprattutto per il prezzo di vendita. Basta infatti applicare il coupon da 45 € che trovate nella pagina Amazon per portare il prezzo a soli 84,99 €. Ricordiamo che acquistandolo oggi, potrete avere due anni di garanzia e anche la spedizione rapida entro lunedì 8 gennaio. Non attendete ancora, fiondatevi sul sito e-commerce e portatelo a casa.

