Monitor portatile FHD su Amazon con coupon da 60 € di sconto

È capitato a tutti di doversi spostare con il proprio computer portatile e di non avere alcuni comfort che di solito si hanno in casa o in ufficio. Molti utenti che fanno utilizzo di un pc, sanno di dover necessitare di un secondo monitor per alcuni lavori e in questo caso potrebbe esserci la soluzione giusta per tutti.

Direttamente su Amazon infatti è disponibile un monitor portatile da 15,6″ di ampiezza, per cui dalle dimensioni standard di quelle di un qualsiasi portatile. Esatto, con questa soluzione potrete avere con voi sempre un secondo schermo, che si può ripiegare e si può aprire ovunque. La risoluzione è ottima e la qualità assicurata: portando a casa questo display portatile non sbaglierete.

Amazon consente a tutti di acquistarlo con il 6% di sconto e con un coupon aggiuntivo da 60 €. Il prezzo in questo caso sarà quindi di 99,99 € con un anno di garanzia e soprattutto con la spedizione veloce.

Il monitor perfetto per chi si muove tanto

Non è roba da tutti i giorni trovare uno schermo portatile per il proprio computer. Questo monitor, dall’ampiezza di 15,6″, è provvisto di risoluzione in full HD a 1920 × 1080 p, per cui sembrerà di avere un vero schermo fisso con sé.

In grado di essere chiuso e piegato per trasportarlo, risulta ad oggi uno dei più comodi in commercio. È inoltre dotato anche di un altoparlante integrato per riprodurre i suoni. La connessione avviene mediante un semplice cavo USB-C.

Oggi questo monitor costa il 6% in meno rispetto al solito prezzo, ma c’è di più: Amazon concede un coupon da 60 € da aggiungere. In questo modo il prezzo finale diventa di 99,99 €, con un anno di garanzia e con la spedizione entro venerdì 8 dicembre.

