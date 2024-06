Un monitor portatile è quell’accessorio che aiuta ad essere più produttivi (quando ad esempio è abbinato ad un laptop), ma si rivela molto utile anche in altre circostanze. Quando collegato ad una console di gioco, ad esempio. Ebbene, se ne stai cercando uno a buon prezzo, devi sapere che su Amazon costa solo 84,99 euro quello di ARZOPA da 15,6″ pollici con risoluzione Full HDe supporto posteriore integrato. Per il massimo sconto ricorda però di applicare manualmente il coupon.

Espandi lo spazio di lavoro e gioca ovunque con il monitor portatile Full HD da 15,6”

Il monitor portatile ARZOPA è un compagno ideale per professionisti e viaggiatori che necessitano di un display aggiuntivo per il proprio laptop. Con il suo schermo FHD da 15.6″, il design sottile e leggero e la versatile connettività, questo monitor offre una produttività e un intrattenimento migliorati ovunque ci si trovi.

Il monitor vanta un design minimalista, con una cornice sottile che massimizza l’area visiva. Lo spessore di soli 9.3 mm e il peso di circa 800 grammi lo rendono estremamente portatile, perfetto per essere trasportato in una borsa o nello zaino. Un cavalletto pieghevole integrato consente di posizionare il monitor in diverse angolazioni per una comoda visualizzazione.

Lo schermo FHD da 15.6″ offre una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate. La tecnologia IPS assicura ampi angoli di visuale e colori accurati, rendendo il monitor ideale per una vasta gamma di attività, dal lavoro d’ufficio allo streaming di contenuti multimediali.

Il monitor ARZOPA dispone di una varietà di opzioni di connettività per adattarsi a diverse configurazioni. La porta HDMI consente il collegamento a laptop, desktop, console di gioco e altri dispositivi. Le due porte USB-C offrono invece alimentazione e connettività video in un unico cavo, per una configurazione semplice e senza ingombri.