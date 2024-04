L’MSI PRO MP161 è un monitor portatile da 15,6 pollici pensato per consentire agli utenti di espandere il proprio spazio di lavoro, a casa così come in mobilità. Con il suo design sottile e leggero, la connettività versatile e le funzioni pensate per il comfort degli occhi, questo dispositivo è perfetto per chi lavora in viaggio, studenti e chiunque necessiti di un secondo schermo per aumentare la propria produttività.

Oggi lo puoi acquistare su Amazon a soli 99,99 euro grazie allo sconto del 50% sul prezzo di listino. La consegna, poi, è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Il monitor portatile FHD di MSI porta la produttività al livello successivo, e gli speaker sono integrati (-50%)

L’MP161 vanta un design ultra-sottile quindi è estremamente portatile e facile da infilare in qualsiasi borsa o zaino. La cornice sottile intorno allo schermo massimizza l’area visiva, mentre un cavalletto ergonomico integrato consente di regolare l’inclinazione del monitor per una posizione di visione confortevole. Una custodia protettiva inclusa offre ulteriore protezione durante il trasporto.

Il display IPS Full HD (1920×1080) offre immagini nitide e dettagliate con ampi angoli di visuale, che lo rendono perfetto per la visualizzazione di documenti, fogli di calcolo, presentazioni e foto. La tecnologia Anti-Flicker e la modalità Low Blue Light riducono l’affaticamento degli occhi durante lunghi periodi di utilizzo, rendendolo ideale per chi lavora o studia per molte ore davanti al computer.

L’MP161 offre una connettività versatile con due porte USB Type-C e una porta Mini HDMI. Ciò consente di collegarlo facilmente a una vasta gamma di dispositivi, tra cui laptop, smartphone, tablet e console di gioco. La porta USB Type-C supporta anche l’alimentazione, quindi è possibile utilizzare un singolo cavo per alimentare e collegare il monitor al dispositivo sorgente.

Il monitor portatile di MSI è dotato di altoparlanti integrati che offrono un audio chiaro e nitido per le videoconferenze, la musica e i film. Un jack per cuffie da 3,5 mm consente inoltre di collegare cuffie o auricolari per un’esperienza audio privata.