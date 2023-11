Monitor Samsung Odyssey da gaming da 27" in promo Black Friday

Dopo aver visto diversi sconti che hanno riguardato smartphone ed accessori vari, è tempo di parlare di qualcosa di più grosso, ovvero dei monitor. Ce ne sono moltissimi in sconto durante questo Black Friday di Amazon ma il più interessante è probabilmente un esemplare di Samsung.

Chi ama il mondo del gaming certamente avrà sentito parlare del famosissimo G4 della gamma Odyssey, della quale fanno parte svariati schermi. Il G4 è uno di quelli più economici ma allo stesso tempo performanti, siccome garantisce un’ottima risoluzione e anche un bel design.

Chi vuole avere un computer desktop di livello, non può certamente esimersi dal valutare questo prodotto, in grado di consentire prestazioni gaming importanti. Grazie agli sconti applicati oggi da Amazon, il prodotto arriva con l’8% in meno rispetto al solito.

Ciò vuol dire che il prezzo finale sarà di 189,90 € invece che di 289 € come indicava il prezzo di partenza. Gli anni di garanzia saranno addirittura due, con la possibilità di rispedire indietro il monitor entro il 31 gennaio qualora qualcosa non dovesse andare bene.

Il monitor di Samsung che i gamer amano, le specifiche

Partendo dal design, sarebbe difficile non capire fin da subito che si tratta di un prodotto dedicato al mondo del gaming.

Il monitor di Samsung è dotato di una risoluzione in full HD a 1920 x 1080 pixel e garantisce un refresh rate a 240 Hz. La diagonale da 27″ offre un angolo di visione straordinario e ci sono anche gli altoparlanti integrati.

