Da alcuni anni Samsung è diventato un brand di assoluto riferimento anche in ambito gaming. La sua linea di monitor Odyssey è particolarmente apprezzata, e lo è ancora di più quando ci sono sconti di cui approfittare. Oggi, ad esempio, il fenomenale Odyssey OLED G8 (S34BG850) da 34″ è scontato di 450 euro su Amazon: è il nuovo minimo storico per il monitor da gaming top di gamma.

Un’esperienza di gioco immersiva senza precedenti: il monitor curvo Samsung Odyssey OLED G8 da 34″ è al minimo storico

Il Samsung Odyssey OLED G8 (modello S34BG850) nel mondo dei monitor da gaming è un dispositivo davvero rivoluzionario. Con il suo pannello OLED da 34 pollici curvo e un’elevata frequenza di aggiornamento di 175Hz, offre un’esperienza di gioco immersiva e senza precedenti.

Lo schermo curvo 21:9 con risoluzione WQHD (3440 x 1440 pixel) e tecnologia HDR10+ offre un’ampia visuale che avvolge il giocatore, garantendo una maggiore immersione nei giochi e nei film. Il pannello OLED offre neri assoluti e colori vibranti, con un contrasto infinito che rende ogni dettaglio incredibilmente realistico. La frequenza di aggiornamento di 175Hz elimina il motion blur e garantisce una fluidità di gioco eccezionale, anche nei titoli più frenetici.

Il tempo di risposta di 0,1ms garantisce un’esperienza di gioco reattiva e precisa, fondamentale per i giocatori competitivi. Il monitor Samsung supporta la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-SYNC per una sincronizzazione adattiva del refresh rate, eliminando lo screen tearing e il stuttering.

L’Odyssey G8 include diverse funzionalità pensate per i giocatori, come la modalità Dark Stabilizer che rende più visibili gli avversari nelle aree buie, e il mirino virtuale che offre maggiore precisione nei giochi FPS. Il monitor è inoltre dotato di due porte HDMI 2.1, una porta USB-C e una porta USB 3.0 per la connessione di diversi dispositivi.