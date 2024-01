È meno noto rispetto agli altri prodotti del brand (principalmente smartphone), ma lo Xiaomi Mi Temperature and Humidity Monitor 2 è assolutamente meritevole d’attenzione. Innanzitutto perché costa pochissimo – oggi solo 10,99€ su eBay -, e poi perché è incredibilmente utile: tiene sempre sotto controllo sia la temperatura che l’umidità nella stanza in cui è installato.

Prezzo irrisorio per il dispositivo Xiaomi che monitora in tempo reale la temperatura e l’umidità

Il Mi Temperature and Humidity Monitor 2 è un accessorio Bluetooth progettato per tenere sotto controllo le condizioni ambientali della propria casa. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e moderno, e offre una precisione elevata.

Il monitor è dotato di due sensori, uno per la temperatura e uno per l’umidità, e sono in grado di rilevare valori con una precisione di ±0,1 °C e ±1%. Di fondamentale importanza è il display LCD da 1,5 pollici che mostra le misurazioni della temperatura e dell’umidità in tempo reale. I caratteri sono grandi e sono quindi facili da leggere anche ad un certa distanza.

In caso di bambini, grazie al Bluetooth, il dispositivo di Xiaomi può inviare una notifica allo smartphone con cui è abbinato se la temperatura o l’umidità superano l’intervallo impostato per la salute dei più piccoli di casa. Sfruttando inoltre il gateway Bluetooth, si può interconnettere con altri dispositivi, e non manca la compatibilità con l’app Mi Home, per avere tutto sotto controllo anche su smartphone.

Il design è elegante ed essenziale e questo significa che il Mi Temperature and Humidity Monitor 2 si adatta facilmente a (quasi) tutti i tipi di arredamento. Costa pochissimo (solo 10,99€ grazie allo sconto odierno) ed è consigliabile acquistarne più di uno così da poter tenere sotto controllo temperatura e umidità di più stanze di casa.

