MotoGP 2025, si riparte dalla Thailandia: dove vedere la gara in diretta

La stagione 2025 della MotoGP è pronta a scattare, con il primo appuntamento dell’anno fissato per questo weekend al GP di Thailandia. Il circuito di Buriram, che debutta quest’anno nel calendario del Motomondiale, ospiterà le gare delle tre categorie: MotoGP, Moto2 e Moto3.

Quella del 2025 sarà una stagione da record, con ben 22 Gran Premi in programma fino al 16 novembre, rendendola la più lunga di sempre. Tra le tappe più attese ci sono i due appuntamenti italiani: il GP d’Italia al Mugello (21-22 giugno) e il GP di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano (13-14 settembre).

L’esordio però, come detto, sarà in Thailandia. E per vedere la gara bisogna sottoscrivere un abbonamento a NOW e nello specifico al Pass Sport, ora in offerta a 14,99 euro al mese per 12 mesi. Può anche essere attivato con un costo di 24,99€ al mese, senza vincoli di permanenza.

MotoGP: come seguire la gara di domenica in Thailandia

Ecco il programma di domenica:

Ore 6.00: Gara Moto3

Ore 7.15: Gara Moto2

Ore 9.00: Gara MotoGP

Per non perdere nemmeno un giro del Motomondiale, è possibile affidarsi alla piattaforma NOW, attivando il Pass Sport. Questa opzione permette di seguire tutte le sessioni in diretta streaming, oltre che di riguardare le gare on demand.

