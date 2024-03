Motorola edge 30 a PREZZO SUPER grazie al codice sconto eBay!

Quella che abbiamo appena scovato per te è un’offerta unica e irripetibile ma devi essere veloce e non fartela assolutamente scappare. Solo su eBay hai la possibilità di acquistare il Motorola edge 30 ad un prezzo super basso!

Lo paghi solo 197,95 euro ma non è finita qui perché applicando il codice sconto PSPRMAR24 risparmi altri 10 euro quindi alla fine lo paghi solamente 187,95!

Motorola edge 30: tripla fotocamera da 50 MP e molto altro

Display FHD OLED a 144 Hz, visualizza un miliardo di sfumature di colore sul display OLED Full HD HDR10 da 6,5 pollici con la frequenza di aggiornamento più rapida per smartphone, 144 Hz.

Tripla fotocamera 50 MP e selfie cam 32 MP, cattura l’attimo in qualsiasi condizione di luce con la tripla fotocamera da 50 MP, con ultra-grandangolo, Macro Vision e messa a fuoco istantanea all-pixel; selfie perfetti con la fotocamera frontale da 32 MP.

Connettività 5G ultraveloce, scarica film in pochi secondi e ottieni prestazioni straordinarie con il processore Qualcomm Snapdragon 778G, ottimizzato per la velocità 5G; il tutto potenziato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

E ancora batteria 4020 mAh e ricarica rapida. Goditi una batteria a lunga durata da 4020 mAh e ottieni ore di autonomia in pochi minuti grazie alla ricarica rapida TurboPower da 33 Watt. Connettiti in modalità wireless e istantanea a una TV o un PC per giocare, effettuare videochiamate e utilizzare le app del tuo telefono su un grande schermo.

Prendilo ora su eBay ad un prezzo super basso!