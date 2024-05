Nuovo minimo storico per il Motorola Edge 30 con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione interna. Lo smartphone Android di fascia media rappresenta in questo momento una delle migliori soluzioni per chiunque stia cercando un dispositivo con un hardware di qualità e dal prezzo contenuto. Oggi, con il super sconto eBay, costa infatti solo 169 euro, spedizione compresa. Per completare l’acquisto a questo prezzo è però assolutamente necessario inserire il codice promozionale PSPRMAY24 al momento del pagamento.

L’articolo è venduto da neophoniastore, venditore professionale con il 99,5% di feedback positivi e oltre 37.000 recensioni.

Motorola Edge 30 a picco su eBay: è lo smartphone di fascia media da acquistare oggi

Leggero e compatto, il Motorola Edge 30 5G vanta un design elegante, con linee morbide e un retro in vetro satinato che gli conferisce un aspetto premium. Il display è un AMOLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. I contenuti appaiono fluidi e vibranti, grazie alla risoluzione Full HD+ e all’elevata luminosità, che rende il telefono utilizzabile anche sotto la luce diretta del sole. La tecnologia HDR10+ garantisce colori ancora più realistici e un contrasto eccellente, ideale per la visione di film e serie TV.

Sotto il cofano di questo smartphone pulsa il processore Qualcomm Snapdragon 778G+, in grado di offrire prestazioni fluide e reattive per qualsiasi attività, dal multitasking al gaming. Gli 8GB di RAM garantiscono un multitasking senza intoppi, mentre i 256GB di memoria interna UFS 3.1 offrono un rapido accesso ai file e alle applicazioni.

Il comparto fotografico del Motorola Edge 30 è composto da una tripla fotocamera posteriore principale da 50 megapixel, una ultra-wide da 13 megapixel e una macro da 2 megapixel. Le foto sono di buona qualità, anche in condizioni di scarsa luminosità, e i video possono essere registrati in 4K a 30 fps con una buona stabilizzazione dell’immagine.

La batteria da 4020 mAh garantisce una buona autonomia, e c’è la tecnologia TurboPower 30 che permette di ricaricare rapidamente lo smartphone. Per la connettività wireless, infine, si segnalano il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2.