Se cerchi uno smartphone con un più che equilibrato rapporto qualità-prezzo, il Motorola edge 30 Neo non può che fare al caso tuo. Con il suo splendido display pOLED con risoluzione FHD+ e la doppia fotocamera da 64 megapixel è pronto a regalare enormi soddisfazioni. E oggi costa solo 186,40 euro, spedizione compresa.

Al momento della stesura di questo articolo, il prodotto risulta venduto e spedito da Mondocasanew, venditore professionale con 81% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Eccezionale rapporto qualità-prezzo per il Motorola Edge 30 Neo, oggi scontato del 38% su Amazon

Il Motorola Edge 30 Neo è uno smartphone con un design sottile e leggero, realizzato in policarbonato con un elegante effetto satinato. Il display è un pOLED da 6,3 pollici con una risoluzione Full HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Lo schermo è luminoso, offre colori vividi e neri profondi, e la fluidità del refresh rate rende l’esperienza di utilizzo molto piacevole, sia che si stia navigando sul web, guardando video o giocando.

Il cuore pulsante dello smartphone è il chipset Qualcomm Snapdragon 695, affiancato da 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Il telefono è sufficientemente potente per gestire al meglio le attività quotidiane come la navigazione web, la messaggistica, i social media e i giochi non troppo impegnativi. Il software è Android 12, in versione quasi stock, con alcune personalizzazioni di Motorola come le Moto gesture, che permettono di attivare alcune funzioni con gesti rapidi del polso.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 64 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine e un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel. Tra le tecnologie supportate ci sono la Macro Vision e la messa a fuoco istantanea all-pixel. La fotocamera frontale, invece, è da 32 megapixel ed è ottima per i selfie e le videochiamate.

Lo smartphone è dotato di una batteria da 4020 mAh che garantisce una buona autonomia. Con un utilizzo moderato, il telefono è in grado di arrivare a fine giornata senza problemi. La ricarica è rapida grazie al supporto alla tecnologia TurboPower da 68W.