Motorola Edge 40 al MINIMO STORICO: -43% su eBay

Il Motorola Edge 40 è uno smartphone Android di fascia media che offre un più che vantaggioso rapporto qualità-prezzo. In realtà, oggi c’è la possibilità di mettere a segno un vero e proprio affare: grazie allo sconto eBay del 43%, il dispositivo con display pOLED da 55″ e doppia fotocamera costa solo 284 euro, spedizione compresa.

Il Motorola Edge 40 oggi costa meno di 285€: è il minimo storico per lo smartphone con display pOLED

Il Motorola Edge 40 ha un corpo è realizzato in metallo e vetro, e il display è curvo sui bordi, il che conferisce allo smartphone un aspetto più premium. A proposito del display, si tratta di un OLED da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il display è luminoso e nitido, e offre un’esperienza visiva fluida e coinvolgente.

Su retro dell’Edge 40 spicca il modulo fotografico composto da un sensore principale da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera principale scatta foto nitide e dettagliate, sia in condizioni di luce diurna che in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore ultra grandangolare è utile per catturare paesaggi o gruppi di persone. Il sensore di profondità consente di scattare ritratti con effetto bokeh.

Per quanto riguarda invece i video, lo smartphone firmato Motorola può registrare video in 4K a 30 fps o in 1080p a 60 fps. I video sono nitidi e fluidi, e offrono un buon audio.

In termini di performance, l’Edge 40 5G – per quello che costa – è davvero eccezionale. Il cuore pulsante è il processore Qualcomm Snapdragon 778G+, che offre prestazioni fluide e reattive per la maggior parte delle attività quotidiane.

La batteria è da 4400 mAh e offre un’autonomia di un giorno intero con un uso medio. Il telefono supporta la ricarica rapida da 68 W, che consente di ricaricare la batteria completamente in circa 30 minuti.

Infine, il sistema operativo. All’avvio, la piattaforma è Android 13, con una interfaccia utente pulita e intuitiva, e una varietà di funzionalità e personalizzazioni. Non mancano ovviamente tutti i servizi di Google, a partire dal Play Store, utile per scaricare un numero quasi sconfinato di applicazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.