Un ottimo smartphone Android di fascia media è il Motorola edge 40 Neo, un dispositivo che – tra le varie cose – può contare su un display pOLED Full HD+ con frequenza d’aggiornamento di 144Hz, 12GB di RAM e doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. Quanto costa? Solo 291 euro, spedizione compresa, grazie allo sconto del 27% attivo in questo momento su Amazon.

Il Motorola edge 40 Neo è una certezza della fascia media: il display è un FHD+ a 144Hz

Lo smartphone sfoggia un design raffinato e moderno, con un corpo sottile e leggero che lo rende comodo da maneggiare. Il display pOLED da 6,55 pollici domina la parte frontale, offrendo una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e un refresh rate di 144Hz per un’esperienza visiva immersiva e fluida, perfetta per il gaming e lo streaming di contenuti multimediali. La certificazione IP68 garantisce resistenza all’acqua e alla polvere, cosa che non guasta di certo (soprattutto in vista dell’estate).

Il cuore pulsante del Motorola edge 40 Neo è il processore MediaTek Dimensity 1050, un octa-core capace di gestire le attività quotidiane con fluidità, incluso il multitasking e il gaming leggero. Abbinato a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna espandibile, lo smartphone offre una velocità di esecuzione rapida e uno spazio adeguato per archiviare foto, video e app.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di questo smartphone Android. La fotocamera posteriore è composta da un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP e un sensore di profondità. Questa configurazione permette di scattare foto di alta qualità in diverse condizioni di illuminazione, con un particolare focus sulla nitidezza e sui dettagli. La fotocamera frontale da 16MP garantisce invece selfie impeccabili e videochiamate nitide.

L’autonomia è garantita da una batteria da 5000mAh, che supporta la ricarica rapida TurboPower da 68W. Ma ci sono anche altri punti di forza, come il doppio altoparlante stereo, la connettività 5G e il lettore di impronte digitali.