Motorola edge 40 Pro con display OLED in super PROMO Amazon

Oggi si parla del Motorola edge 40 Pro, dispositivo top di gamma che su Amazon arriva con un ottimo prezzo di vendita.

Con caratteristiche tecniche eccezionali e con un design invidiabile, il telefono è oggi in sconto del 10%. Il prezzo finale sarà quindi di soli 629 €.

Il Motorola perfetto per le vostre esigenze, le specifiche tecniche

Le caratteristiche tecniche di questo Motorola garantiscono un grande impatto agli utenti che lo utilizzano. Innanzitutto dal punto di vista estetico è moderno, probabilmente anche più degli altri dispositivi pari livello in termini di specifiche tecniche.

L’edge 40 Pro è un gran prodotto, con la parte frontale bellissima grazie al total display che si curva sui due lati. Proprio lo schermo è la punta di diamante, con i suoi 6,67″ curvi su tecnologia pOLED e con una risoluzione in full HD+ dotata di frequenza di aggiornamento pari a 165 Hz. Oltre a questo ricordiamo che i colori saranno nitidi come non mai e che la fluidità sarà straordinaria.

Passando al comparto fotografico, ecco tre sensori, tra cui quello principale da ben 60 MP con OIS. Il processore all’interno è un top assoluto, del calibro dello Snapdragon 8 Gen 2, coadiuvato a sua volta da 12 GB di memoria RAM e ben 256 di memoria interna. Oltre ad essere impermeabile con la certificazione IP68, il Motorola edge 40 Pro e anche Dual SIM e supporta il 5G. Nulla di cui preoccuparsi se si parla di autonomia: la batteria è da 4600 mAh e la ricarica avviene ad una potenza di 125 W.

Le caratteristiche tecniche rendono giustizia a questo Motorola, che peraltro oggi si presenta con il 10% di sconto su Amazon. Il suo prezzo finale sarà di 629 € compresi i due anni di garanzia soliti.

