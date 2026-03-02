Al Mobile World Congress 2026 di Barcellona, il panorama dei dispositivi pieghevoli si arricchisce di un nuovo protagonista: il Motorola Razr Fold.

L’arrivo di questo modello segna l’ingresso deciso di Motorola nel competitivo segmento dei foldable, ponendosi come risposta diretta alle proposte di giganti come Samsung e Google. Fin dalle prime impressioni, il Razr Fold si distingue per una dotazione tecnica di alto livello, che mira a soddisfare sia gli utenti più esigenti sia chi cerca una soluzione affidabile e innovativa per la produttività mobile.

La prima caratteristica che balza all’occhio è l’ampio schermo interno LTPO OLED da 8,1 pollici con risoluzione 2K, progettato per offrire un’esperienza di multitasking fluida e coinvolgente. Questo display permette di gestire fino a tre applicazioni in contemporanea, trasformando il dispositivo in una vera e propria postazione di lavoro tascabile. A completare il quadro, troviamo un display esterno OLED da 6,6 pollici, ideale per le attività quotidiane e per rispondere rapidamente a notifiche e messaggi senza dover aprire completamente il telefono.

Le dimensioni risultano particolarmente equilibrate: solo 4,6 mm di spessore quando aperto e 9,9 mm da chiuso, con un peso di 243 grammi che lo posiziona in linea con i principali competitor del settore. Questa cura nella progettazione garantisce un’esperienza d’uso piacevole, senza sacrificare la portabilità, aspetto cruciale per chi sceglie un dispositivo pieghevole.

Tutto sul nuovo Razr Fod di Motorola

Sotto la scocca, il cuore pulsante del Razr Fold è rappresentato dal processore Snapdragon 8 Gen 5, una delle piattaforme più avanzate disponibili sul mercato.

Grazie a questa soluzione, il dispositivo assicura prestazioni elevate in ogni contesto, dalla navigazione web al gaming, passando per la gestione di applicazioni professionali e creative. Ad accompagnare il processore, troviamo una generosa batteria da 6000mAh, che si distingue nettamente rispetto ai 4.400 mAh offerti da alcuni concorrenti diretti. Questa capacità extra si traduce in una maggiore autonomia, permettendo di affrontare anche le giornate più intense senza l’ansia di dover cercare una presa di corrente.

Sul fronte della ricarica, Motorola ha scelto di puntare in alto: il Razr Fold supporta una ricarica rapida via cavo a 80W e una ricarica wireless a 50W, riducendo drasticamente i tempi di attesa e rendendo più semplice mantenere il dispositivo sempre pronto all’uso. Questa attenzione all’autonomia e alla rapidità di ricarica rappresenta un valore aggiunto non trascurabile per chi utilizza intensamente lo smartphone durante la giornata.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, il Razr Fold non delude le aspettative. Sul retro, troviamo tre sensori da 50 Megapixel ciascuno, suddivisi tra grandangolo, ultrawide con funzione macro e teleobiettivo 3x. Questa configurazione consente di ottenere scatti di qualità elevata in ogni situazione, dalla fotografia paesaggistica ai ritratti, fino alle macro più dettagliate. Le fotocamere frontali, invece, sono due: una da 32 MP integrata nella scocca esterna e una da 20 MP sul display interno, perfette per selfie e videochiamate in alta definizione.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai materiali e alla costruzione del dispositivo. Il retro è realizzato in pelle vegana, disponibile nelle eleganti colorazioni Pantone Blackened Blue e Pantone Lily White, che conferiscono un tocco di stile e raffinatezza. Lo schermo esterno, invece, è protetto dal resistente Gorilla Glass Ceramic 3, garanzia di una maggiore resistenza ai graffi e agli urti rispetto alle soluzioni tradizionali.

Non meno importante è la protezione dagli agenti esterni: il Razr Fold vanta una certificazione IP48 e IP49, che assicura la resistenza all’acqua fino a un metro di profondità per 30 minuti. Tuttavia, va segnalata l’assenza di una sigillatura specifica contro la polvere, caratteristica presente in alcuni rivali e che potrebbe rappresentare un elemento di valutazione per gli utenti più attenti a questo aspetto.

Il software di bordo si basa su Android 16, con la promessa di sette anni di aggiornamenti e patch di sicurezza garantiti. Questa politica di supporto a lungo termine rappresenta un segnale forte da parte di Motorola, che punta a offrire un prodotto non solo innovativo ma anche affidabile nel tempo. Il lancio del Razr Fold è previsto per l’estate 2026 in Nord America, mentre dettagli su prezzi e disponibilità globale verranno comunicati successivamente.