Motorola Moto e22i, lo smartphone costa meno di 70 € su Amazon

Le esigenze portano spesso gli utenti a scegliere un dispositivo piuttosto che un altro. Nel caso degli smartphone sono tantissime le soluzioni che si possono adottare ed è per questo che dare uno sguardo al web può essere una risorsa. Amazon lo è di sicuro e con tutte le scelte che mette a disposizione, potrebbe essere il sito giusto per acquistare un nuovo telefono. Oggi in sconto c’è il Motorola Moto e22i .

Questo prodotto è di bassa gamma, ma garantisce le principali funzionalità di cui un utente ha bisogno. C’è infatti un ampio schermo, una buona fotocamera e una batteria che riesce a portare lo smartphone alla fine della giornata senza problemi. Si tratta di un telefono particolarmente indicato per persone alle prime armi, per cui anche ragazzini o anziani.

Lo sconto da parte di Amazon equivale al 51%, con il prezzo che arriva alla cifra di soli 68,53 €. Ricordiamo che qualora dovesse esserci qualche problema si potrà effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024.

Motorola Moto e22i, le specifiche tecniche

Partendo direttamente dal retro, che vedete proprio qui in bella mostra, ecco una doppia fotocamera con risoluzione massima da 16 MP. Il Motorola Moto e22i è un dispositivo davvero eccezionale, siccome concilia ottime foto con ottime prestazioni.

Complice è il processore octa-core con 2 GB di RAM al seguito e 32 GB di memoria interna. Il sistema operativo è Android 12. La batteria, che conferisce un’ottima autonomia al dispositivo, è da 4020 mAh. Il display è da 6,5″ in alta definizione con refresh rate a 60 Hz.

Chiunque volesse acquistare questo Motorola Moto e22i, potrà farlo con soli 68,53 € grazie al 51% di sconto. Ci sono due anni per la garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.