Motorola Moto Edge 30, super display e tripla camera in sconto su Amazon

Non è detto che per avere un ottimo smartphone bisogni per forza spendere una cifra stratosferica. Oltre ai top di gamma, che hanno effettivamente prezzi più elevati del solito, ci sono anche quei prodotti che garantiscono specifiche di ottimo livello ma con costi nettamente inferiori. Un chiaro esempio è rappresentato da Motorola e dal suo Moto Edge 30, oggi disponibile su Amazon in sconto.

Questo dispositivo, che vanta specifiche tecniche da vero flagship, non costa assolutamente come un iPhone o un qualsiasi top Android. È proprio questo infatti a stupire: come è possibile avere una tripla fotocamera, un processore di Qualcomm e un display OLED con soli 249,99 €? Il Motorola Moto Edge 30 è disponibile proprio a questo prezzo, grazie al 6% di sconto su Amazon. Ci saranno anche due anni di garanzia e la spedizione arriverà a casa vostra entro la prossima settimana.

Il Motorola Moto Edge 30 è in sconto su Amazon, le specifiche

Partendo dall’estetica, lo smartphone è abbastanza squadrato nei lati, in modo da offrire una presa salda agli utenti. Motorola ha dotato il suo Moto Edge 30 di ottime specifiche tecniche, a partire da quelle dello schermo OLED che ha una dimensione da 6,5″ con risoluzione in full HD+ e refresh rate a 144 Hz.

Per quanto concerne invece il processore, ecco uno Snapdragon 778G+ con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. La batteria da 4020 mAh garantisce tranquillamente un’autonomia fino a fine giornata.

Questo Motorola arriva oggi su Amazon con uno sconto del 6% che porta il prezzo finale a 249,99 €. Ci saranno anche due anni di garanzia inclusi nel prezzo.

