Non ci sono dubbi su quale sia lo smartphone low cost da acquistare oggi. Il Motorola moto g04 – con il suo ampio display HD+ a 90Hz e doppia fotocamera con AI – è attualmente proposto a soli 99,90 euro su Amazon, spedizione inclusa. Bisogna fare in fretta però, perché lo sconto del 17% potrebbe avere breve durata.

Semplice, funzionale, affidabile e con un bel display a 90Hz: il Motorola moto g04 oggi costa meno di 100€ su Amazon

Il Motorola moto g04 è uno smartphone entry-level che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Pur non essendo particolarmente potente, è perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile e semplice da usare per le attività quotidiane.

Il design è di quelli semplici e moderni, con un corpo in plastica resistente (quello oggi in offerta è nella finitura Satin Blue). Il display è certamente uno dei punti di forza: diagonale di 6,56 pollici, risoluzione HD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Davvero niente male.

Il moto g04 – resistente alla pioggia! – è alimentato da un processore octa-core, ben supportato da 4GB di RAM. E quando serve una spinta in più, la funzione Estensione RAM converte lo spazio d’archiviazione in RAM virtuale. A proposito, la memoria interna è di 64GB.

Lo smartphone è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 16 megapixel. Gli scatti non sono eccellenti (ci mancherebbe), ma sono comunque di buona qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Anche per merito dell’intelligenza artificiale, che interviene quando necessario per migliorare il risultato finale.

Per finire, ci sono altre cose da aggiungere. La batteria è da 5000mAh, c’è il supporto alla ricarica rapida a 15W e il sistema operativo è Android 14 (sì, proprio l’ultima versione), condito con tutte le applicazioni di Google per un’esperienza completa e senza compromessi.