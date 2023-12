Motorola moto g32 a meno di 140€ su eBay: che affare!

Chi cerca uno smartphone con un design moderno e prestazioni solide per le attività quotidiane di base come navigazione web, social network, videochiamate, foto e video, il Motorola moto g32 è la soluzione giusta. Anche perché costa solo 134,56€ su eBay, con spedizione inclusa nel prezzo.

Il dispositivo è venduto da pskmegastore, venditore professionale con 96,7% di feedback positivi.

Meno di 150€ per il Motorola moto g32, smartphone Android entry-level dalle tante sorprese

Il Moto G32 ha un design semplice, con la parte posteriore realizzata in policarbonato con una finitura lucida. È uno smartphone abbastanza sottile e leggero da essere facilmente trasportabile in tasca o in borsa.

La parte frontale è dominata da un display LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel). La frequenza di aggiornamento è di 90 Hz, che offre un’esperienza di visualizzazione fluida e uniforme. È un pannello abbastanza luminoso e nitido, anche quando “colpito” dalla luce del sole.

Sul retro del moto g32 spicca la fotocamera tripla composta da un sensore principale da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore di profondità da 2 megapixel. La fotocamera anteriore è da 13 megapixel. Per quanto riguarda invece video, lo smartphone registra video in FHD a 30 fps o 60 fps.

In termini di prestazioni, il tutto è affidato al processore Qualcomm Snapdragon 680, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite microSD. È dunque un dispositivo abbastanza potente per gestire le attività quotidiane, come la navigazione sul web, l’utilizzo di app social e la visione di contenuti in streaming. La batteria, poi, è da 5000 mAh.

Infine, per quanto riguarda il sistema operativo, si tratta di Android 12 con la personalizzazione MyUX di Motorola. L’interfaccia è semplice e intuitiva e offre una serie di funzionalità utili, come la modalità notturna, la modalità risparmio energetico e la modalità di gioco. Non mancano poi tutte le applicazioni di Google, come il Play Store.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.