Motorola moto g32 con tre fotocamere in SUPER SCONTO (-46%)

Uno smartphone che sia funzionale, ha bisogno di mostrare determinate caratteristiche tecniche. A tal proposito sembra che molti dispositivi, pur non avendo prezzi troppo alti, riescano a rispecchiare comunque le esigenze di alcuni utenti. Motorola è una delle case produttrici più adatte a risparmiare ed allo stesso tempo a concedere qualsiasi funzionalità con i suoi prodotti.

Su Amazon oggi ad esempio arriva uno smartphone che in tanti hanno acquistato, accettando un ottimo compromesso. Il Motorola moto g32 garantisce ottime caratteristiche tecniche ma soprattutto un grande impatto dal punto di vista delle funzioni disponibili.

Pagando solo 98 € e beneficiando dunque dello sconto del 46%, si porterà a casa uno smartphone con tripla fotocamera, schermo molto ampio e un processore Snapdragon.

Il Motorola che costa quasi la metà, scende sotto i 100 €

Esteticamente il Motorola moto g32 si presenta come uno smartphone normale di ultima generazione, per cui dotato di un ampio schermo e di poco spazio per i bordi. Più precisamente il pannello frontale sarà da 6,5″ in full HD+ con refresh rate a 90Hz.

A bordo c’è un processore Snapdragon 680 coadiuvato da 4 GB di RAM e 64 GB di ROM. Per quanto riguarda la fotocamera, ce ne sono ben tre con la principale da 50 MP. La batteria è addirittura da 5000 mAh.

Le conclusioni sono molto semplici da trarre in merito a questo dispositivo mobile: risparmiare in questo caso significa comunque avere tutto a disposizione. Il Motorola moto g32 permette di avere grande autonomia, ottime performance dal punto di vista della batteria e soprattutto ottime performance in merito al comparto fotografico.

Tutto questo per un prezzo di soli 98 € grazie allo sconto del 46% applicato oggi da Amazon. Ricordiamo che ci sono anche due anni di garanzia.

