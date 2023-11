Motorola moto g32 con tripla fotocamera in sconto sotto i 100 EURO

Ci sono talmente tanti smartphone su Amazon che comprarne uno potrebbe diventare difficile per via dell’imbarazzo della scelta. Il consiglio è quello di individuare prima il budget da voler spendere e una volta fatto ciò, proseguire con l’acquisto. Oggi il nostro consiglio va su uno smartphone di Motorola, più precisamente sul moto g32.

Questo prodotto, in grado di offrire caratteristiche spesso in dotazione a smartphone più costosi, arriva oggi con un ottimo prezzo. Gli utenti infatti potranno risparmiare addirittura il 46% su un dispositivo dotato di tripla fotocamera e di una batteria da ben 5000 mAh.

Il Motorola moto g32 oggi costa su Amazon 98 € invece che 179. Il tutto con due anni di garanzia disponibili e con la spedizione rapida entro questa domenica.

Su Amazon è uno dei migliori: ecco il Motorola moto g32

Dotato di un grande schermo da 6,5″, questo prodotto di Motorola offre una risoluzione in full HD+ con ben 90 Hz di frequenza di aggiornamento.

L’hardware è perfetto grazie alla presenza del processore Snapdragon 680 coadiuvato a sua volta da 64 GB di memoria interna e da 4 GB di memoria RAM. La fotocamera, tripla con intelligenza artificiale, ha un sensore da 50 MP. Ricordiamo che è dual-SIM.

Comprare questo smartphone potrebbe essere una soluzione perfetta, siccome non comporterebbe una spesa enorme ma allo stesso tempo metterebbe gli utenti in condizione di avere tutte le funzioni necessarie. Il Motorola moto g32 è ottimo per comodità, per performance e soprattutto per durata nel tempo.

Il suo prezzo oggi, in sconto del 46%, arriva a soli 98 € su Amazon. La consegna sarà prevista per il 3 dicembre e ci saranno due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.