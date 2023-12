Motorola moto g84 5G in promo, oggi costa meno su Amazon

Il mondo smartphone si è dimostrato molto più vario di quanto gli utenti potessero credere negli ultimi anni. Anche i siti e-commerce, oltre a dare spazio ai soliti brand, si sono occupati di guardare un po’ più in là, optando anche per le vecchie glorie come Motorola. Questo marchio è oggi di nuovo in voga grazie ai suoi smartphone, tra i quali figura il moto g84 5G.

Di equilibrio questo dispositivo ne ha da vendere e lo dimostrano le sue caratteristiche tecniche ineccepibili. Oltre ad un ottimo schermo, anche la batteria sa il fatto suo, avendo una capienza paragonabile a quella di un top di gamma.

Oggi su Amazon il Motorola moto g84 5G costa 229,99 € con la spedizione che sarà a casa vostra dal 28 dicembre.

Il Motorola moto g84 5G è su Amazon, le specifiche

Dal design squadrato e molto ergonomico, questo Motorola moto g84 5G consente agli utenti di avere il massimo con pochi euro. Al suo interno ci sono 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna, con una batteria da ben 5000 mAh.

Oltre a questo ecco una spettacolare doppia fotocamera da 50 + 8 MP e un display da 6,55″ di ampiezza di tipo pOLED con risoluzione in full HD+. Il sistema operativo è Android 13.

Oltre alle varie caratteristiche tecniche, anche il lato estetico di questo prodotto stupisce gli utenti. Motorola ha fatto veramente un gran lavoro, dotando il suo smartphone di tutto quello che serve per non avere problemi durante la giornata.

Il dispositivo arriva oggi nella sua versione Marshmallow Blue a soli 229,99 € su Amazon con una garanzia di due anni.

