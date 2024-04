Il Motorola moto g84 5G è uno degli smartphone Android di fascia media più apprezzati in questo momento. È un dispositivo equipaggiato con un display pOLED FHD+ a 120HZ, 12GB di RAM e una doppia fotocamera da 50 megapixel per video e foto di qualità.

Oggi lo smartphone da 6,55 pollici costa solo 198,99 euro (spedizione compresa), ovvero 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Il dispositivo è venduto e spedito da SolutionsProblem, venditore professione con 99% di feedback positivi negli ultimi 12 mesi.

Il Motorola moto g84 5G ha un design caratterizzato da un corpo in plastica con un pattern simil-pelle che dona quel tocco di eleganza che non guasta. Lo smartphone Android, come già sottolineato poco sopra, è dotato di un display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel). È un pannello luminoso e fluido, con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. È difficile trovare sul mercato un dispositivo a questo prezzo con un pannello di tale qualità.

Lo smartphone ha un sistema a doppia fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 50 megapixel con apertura f/1.8, a cui tiene compagnia una ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2. La fotocamera anteriore è invece da 16 megapixel con apertura f/2.2 e scatta selfie di alta qualità, con colori naturali e dettagli nitidi. Per farle spazio, è stato ritagliato un piccolo foro sul display, proprio come su tanti altri smartphone.

Il cuore del Motorola moto g84 5G è il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G. È un chip potente e gestisce tutte le operazioni senza eccessivi sforzi, anche perché è ben supportato da 12GB di RAM e 256GB di archiviazione interna. Android 13 gira davvero bene, così come tutte le applicazioni di Google e quelle scaricabili tramite il Play Store.

La batteria è da 5000 mAh e garantisce una buona autonomia. A tal proposito, lo smartphone (Dual SIM e impermeabile!) supporta la ricarica rapida da 30W, questo significa che i tempi di ricarica sono di gran lunga inferiori rispetto al solito.