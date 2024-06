Mouse Bluetooth Lenovo a prezzo REGALO su Amazon (-55%)

Sta andando a ruba su Amazon il mouse wireless Lenovo 530 (finitura Grigio Platino). Come mai tanto successo? Questa è una periferica di qualità, versatile e affidabile nel tempo, ma soprattutto oggi costa pochissimo: solo 9 euro grazie allo sconto immediato di Amazon del 55%. Al momento della stesura di questo articolo restano solo 2 unità, ma altre “sono in arrivo”. In ogni caso, meglio non perdere tempo!

Qualità a basso costo: il mouse di Lenovo è la perla del giorno grazie allo sconto del 55%

Il Lenovo 530 è un mouse wireless con un design ambidestro che lo rende adatto sia agli utenti destri che mancini. La sua forma si adatta perfettamente al palmo della mano, garantendo una presa naturale e confortevole anche durante sessioni di lavoro prolungate. I pulsanti sono ben posizionati e facilmente accessibili, mentre la rotella di scorrimento offre una scorrevolezza fluida e precisa.

Essendo una periferica Bluetooth (il ricevitore nano è incluso), il mouse Lenovo utilizza la connessione a 2.4 GHz per performance stabili e precise. E poi permette di tenere la scrivania un po’ più in ordine, senza il fastidio dei cavi.

Alimentato da una singola batteria AA, la periferica garantisce una durata della batteria fino a 12 mesi. La funzione di spegnimento automatico aiuta inoltre a conservare la carica quando il mouse non è in uso.

L’installazione è semplice e immediata. Basta collegare il mini ricevitore USB alla porta USB-A del computer e il mouse è pronto per l’uso. Non è richiesto alcun software aggiuntivo, così puoi iniziare a lavorare in pochissimo tempo. Compatibile con Windows e macOS, il Lenovo 530 si adatta perfettamente a una vasta gamma di computer portatili e desktop.