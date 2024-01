Mouse e tastiera in sconto, Logitech li regala al 37% su Amazon

Gli elementi fondamentali di una configurazione desktop per quanto riguarda il computer, comprendono anche una tastiera e un mouse. Acquistare insieme questi due prodotti è la miglior cosa, in modo da avere la piena compatibilità e in questo caso c’è un marchio che garantisce il meglio: Logitech.

Direttamente su Amazon oggi è disponibile il kit MK295, formato da un mouse e da una tastiera wireless con tecnologia avanzata. Amazon li offre in grande sconto, addirittura con il 37% in meno sul prezzo di listino. Portare a casa questi due dispositivi insieme, costerà agli utenti solo 33,99 €. La garanzia vale due anni e la spedizione è veloce entro lunedì.

Bastano solo 33 € per acquistare mouse e tastiera, ecco le specifiche

Il design è quello classico di un mouse e di una tastiera colorati di nero, con i classici tasti. Per quanto riguarda la tastiera, il layout è ovviamente italiano, con tasti a scelta rapida disponibili e tastierino numerico. Per quanto riguarda il mouse, c’è la tecnologia SilentTouch, utile per non far sentire neanche un rumore.

Basta solo un ricevitore USB, incluso in confezione, per collegare al computer entrambi i dispositivi.

Quando il brand in questione è Logitech ci sono pochi discorsi da fare: è pura qualità. Come potete notare dalle caratteristiche tecniche di questo mouse e di questa tastiera, gli utenti non hanno dubbi quando li acquistano. A testimoniarlo sono anche le recensioni su Amazon, oltre 2800.

Il prezzo per questa combo fantastica che potete trovare oggi sul sito e-commerce scende del 37% e si ferma a soli 33,99 €. È prevista la spedizione veloce entro questo lunedì e ci sono due anni di garanzia per tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.